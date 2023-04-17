الخارجية الروسية: سقوف الأسعار أحد عوامل زعزعة استقرار أسواق الطاقة

2023/04/17 | 09:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، يوري سينتيورين، اليوم الإثنين، أن الطاقة العالمية في حالة صعبة بسبب القرارات المسيسة غير المسؤولة، بما في ذلك تحديد سقف الأسعار، والوضع محفوف بخطر التحول إلى أزمة.وقال سينتيورين في تصريح صحفي، انه “في العام الماضي، أصبحت العلاقات الاقتصادية تعتمد بشكل مصطنع على الجغرافيا السياسية من […]

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