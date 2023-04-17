2023/04/17 | 09:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر لعبة اللوم في السودان حول من هو المسؤول عن هذه الجولة الجديدة من العنف، فكل جانب يلوم الآخر.في قلب هذا الأمر صراع على السلطة بين أقوى جنرالين في السودان، الجنرال عبدالفتاح البرهان هو رئيس المجلس السيادي وزعيم البلاد، ومنافسه، نائبه، الذي يعرف باسم حميدتي، أو الجنرال محمد حمدان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("نحن آسفون وإن شاء الله الأزمة تنتهي".. حميدتي يؤكد لـCNN التزامه بالسلام في السودان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("نحن آسفون وإن شاء الله الأزمة تنتهي".. حميدتي يؤكد لـCNN التزامه بالسلام في السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).