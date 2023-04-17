خطط أوبك+ ترفع أسعار النفط في الأسواق العالمية

2023/04/17 | 09:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الاثنين، مدعومة بخطط أوبك+ لخفض المزيد من الإنتاج، بينما يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الصينية بحثاً عن مؤشرات على تعافي الطلب من قبل أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 86.37 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0350 بتوقيت جرينتش.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82.56 دولاراً للبرميل، مرتفعًا 4 سنتات.

وحقق كلا العقدين مكاسبهما الأسبوعية الرابعة الأسبوع الماضي - وهي أطول سلسلة متتالية منذ منتصف عام 2022 بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية (IEA) طلباً قياسياً في عام 2023 بلغ 101.9 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 2 مليون برميل يومياً عن العام الماضي.

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