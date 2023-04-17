التجارة: مبادرة استبدال الطحين بالرغيف

2023/04/17 | 09:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير التجارة أثير الغريري، الاثنين، عزم وزارة التجارة المباشرة بمشروع الرغيف المدعوم بمبادرة استبدال حصة الطحين لمن يرغب من العوائل المشمولة بنظام البطاقة التموينية بالصمون أو الخبز وفق دراسة أعدتها الشركة العامة لتصنيع الحبوب .

وأكد الغريري، أن "مبادرة استبدال حصة الطحين بالرغيف المدعوم ستكون اختيارية، وجاءت بناءً على دراسة أعدتها لجنة مختصة من أقسام الشركة لصالح العوائل التي لا تستخدم الخبازة المنزلية وتبيع حصصها من الطحين بأسعار زهيدة إلى الوكلاء أو الدوّارة، من خلال استبدال حصة الطحين بالصمون أو الخبز".

وأشار إلى أن "الدراسة تضمنت طرح مشروع الرغيف المدعوم الاختياري باستبدال حصة الطحين بالصمون أو الخبز بواقع 120 صمونة لكل فرد بالشهر الواحد أو 90 رغيف من الخبز".

وأضاف، أن "تطبيق هذا المشروع سيكون ابتداءً بالمناطق الغنية على أن يكون اختيارياً بالنسبة للعوائل باستخدام بطاقات تجهيز الكترونية تضمن حق المستفيد باستلام حصته اليومية من الخبز أو الصمون بواقع أربع صمونات للفرد الواحد يومياً".

وتابع، أن "هذه المبادرة ستسهم في حال تطبيقها على توفير مبالغ مالية كبيرة كانت ضائعة بين أطراف عملية توزيع الطحين في المناطق المستهدفة حيث يباع الطحين من قبل العوائل بأسعار زهيدة لا ترقى إلى كلفة إنتاجه، وتحقيق أقصى فائدة ممكنة بتقنين الضائعات من عملية انتاج وتجهيز الطحين بالآلية المعمول بها حالياً".

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