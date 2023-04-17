السودان: نقابة الاطباء تعلن حصيلة قتلى الاحداث الجارية

2023/04/17 | 10:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب المئات منذ اندلاع الاشتباكات في السودان.

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