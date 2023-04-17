2023/04/17 | 10:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _CJbc6doUAQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يبحث تأهيل مطار بغداد الدولي.. والفشل السياسي يشعل أزمة السودان | الحصاد الاخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني يبحث تأهيل مطار بغداد الدولي.. والفشل السياسي يشعل أزمة السودان | الحصاد الاخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).