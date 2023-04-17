وزير الداخلية يصل ميسان للإطلاع على الوضع الأمني

2023/04/17 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

وصل وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، محافظة ميسان على رأس وفد أمني رفيع.

وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "الشمري، وصل صباح اليوم، على رأس على رأس وفد أمني رفيع المستوى محافظة ميسان، للاطلاع على الوضع الأمني وتقييم إجراءات التشكيلات والوحدات والأجهزة الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار فيها".

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