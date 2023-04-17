2023/04/17 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الأثنين، حالة الطقس في البلاد خلال الايام المقبلة، فيما توقعت ارتفاع بدرجات الحرارة وتساقط للأمطار خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق على موعد مع أمطار رعدية يومي الخميس والجمعة المقبلين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق على موعد مع أمطار رعدية يومي الخميس والجمعة المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).