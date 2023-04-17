ذكرى الاحتلال واُفول الاحزاب !؟

2023/04/17 | 10:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: عمر الناصر مازالت الكثير من الاحزاب السياسية لم تستوعب فكرة...

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