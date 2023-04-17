2023/04/17 | 10:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسيلة إعلام تابعة للاحتلال النقاب عن قيام وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير بمنح الحرية المطلقة لقائد شرطة الاحتلال في القدس بشأن اقتحام المسجد الأقصى وقمع المعتكفين داخله يومي الثالث عشر والرابع عشر من شهر رمضان.ونقل عن الإذاعة الإسرائيلية العامة أن بن غفير منح قائد شرطة الاحتلال في القدس، تورون ترجمان الحرية بشأن […]

ظهرت المقالة “افعل ما يحلو لك”..



بن غفير يوجه قائد شرطة الاحتلال في القدس أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“افعل ما يحلو لك”.. بن غفير يوجه قائد شرطة الاحتلال في القدس) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“افعل ما يحلو لك”.. بن غفير يوجه قائد شرطة الاحتلال في القدس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).