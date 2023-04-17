العراق ومصر أعلى الاقتصادات العربية نمواً في 2023

2023/04/17 | 11:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، أن يحقق الاقتصاد العراقي والمصري أعلى نمواً في عام 2023.

وأظهر جدول للصندوق، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، انه "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق ومصر خلال عام 2023 بواقع 3.7% وسيحققان اعلى نمو اقتصادي بين الدول العربية"، مبينا ان "النمو الاقتصادي للعراق سينخفض في عام 2024 الى 3.1%، في حين سيرتفع النمو الاقتصادي لمصر في ذات العام الى 5%".

واضاف الصندوق انه "من المتوقع ان "ترتفع اسعار المستهلك في العراق( التضخم) الى 6.6% في عام 2023 من 5% في عام 2022، فيما ستنخفض في عام 2024 الى 1.6%".

واشار الى انه "من المتوقع ايضا ان يحقق الحساب الجاري للعراق 4.4% منخفضا عن عام 2022 الذي بلغ 11.6%"، لافتا الى انه من المتوقع ان "يحقق عجزا في عام 2024 بمقدار 2.5%".

ويقصد بالحساب الجاري لدولة ما هو قيمة الصادرات والواردات لكل من السلع والخدمات والتحويلات الدولية لرأس المال.

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