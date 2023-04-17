"تجربة فريدة لا تُنسى".. الدلافين ترافق بولندي يتزلج على المياه في دبي

2023/04/17 | 11:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتاد البولندي ويتولد أبراموفيتش ركوب الأمواج والتزلّج على مياه شواطئ دبي، إلا أنّه لم يتوقع أن ترافقه مجموعة من الدلافين، والتي بدت مستمتعة بمرافقته

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