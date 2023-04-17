2023/04/17 | 11:03 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هل انخفضت احتياطات العراق الأجنبية 5 مليارات دولار؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/17 | 11:03.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل انخفضت احتياطات العراق الأجنبية 5 مليارات دولار؟) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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