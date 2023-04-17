"مخبأة بالخضار".. احباط محاولة تهريب 5 طن من الأدوية في كركوك (فيديو)

2023/04/17 | 11:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، احباط محاولة تهريب 5 طن من الأدوية في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن مفارزها "تواصل جهودها في احباط جرائم تهريب الادوية غير المرخصة، إذ تمكنت من ضبط ما يقارب 5 طن مخبأة خلف الخضار في عجلة نوع براد".وأشارت الى "اعتقال سائق البراد في محافظة كركوك".

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