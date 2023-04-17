واشنطن تعلن استهداف قيادي كبير بتنظيم داعش في سوريا

2023/04/17 | 11:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها استهدفت قياديا بارزا بتنظيم داعش في غارة بطائرة هليكوبتر على شمال سوريا في الساعات الأولى من صباح، الاثنين.

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