وفد امني رفيع يصل إلى كربلاء المقدسة

2023/04/17 | 11:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بوصول

وفد امني رفيع الى مقر قيادة عمليات

محافظة كربلاء المقدسة.

وقال المصدر، ان " وفدا امنيا رفيعا يضم

رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عبد

الأمير رشيد يارالله ونائب ق

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