ارتفاع صرف الدولار في الأسواق المحلية

2023/04/17 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الأثنين، ارتفاعا طفيفا في البورصة الرئيسية ومكاتب الصيرفة في العاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر صرف بلغ 144,100 دينار مقابل كل 100 دولار".

وأضاف أن "أسعار بيع الدولار في محال الصيرفة سجلت 144,500 دينار، فيما سجلت أسعار الشراء 143,500 دينار لكل 100 دينار".

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