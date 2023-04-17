2023/04/17 | 11:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الاثنين، غلق الدعوات الخاصة بمشاريع مجاري في مناطق الأطراف.وقال المحافظ في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إن “قسم العقود أغلق الدعوات المباشرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ بغداد يغلق الدعوات الخاصة بمشاريع مجاري لمناطق الأطراف المركز الخبري الوطني.

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