استقرار اسعار الدولار أمام الدينار في البورصة المحلية

2023/04/17 | 11:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، استقرارا في الأسواق المالية في بغداد والمحافظات.وسجل سعر الصرف في بورصتي الكفاح والحارثية صباح اليوم، 144100 دينار مقابل 100 دولار.فيما كانت أسعار البيع […]

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