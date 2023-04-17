التربية توعز بالسماح لتلاميذ الصفوف الأولية أداء الامتحان النهائي مع الشفوي

2023/04/17 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة التربية، اليوم الاثنين، السماح لتلاميذ الصفوف الأولية بأداء الامتحان النهائي مع الشفوي.

وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة وحصلت عليها (بغداد الوم)، فأن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات قررت السماح إلى تلاميذ الصفوف الدراسية الأولية ( الأول _ الثاني والثالث الابتدائي) من أداء الامتحانات النهائية بالتزامن مع موعد الإمتحانات الشفوية للعام الدراسي الحالي ( 2023-2024)".

أدناه نص الوثيقة:

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