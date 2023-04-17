وثيقة.. طلب نيابي لرئيس الجمهورية بتنفيذ حكم الإعدام للمدانيين بتفجير الكرادة 2016

2023/04/17 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالب عضو مجلس النواب، احمد سليم الكناني، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، بالمصادقة على تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين بتفجير الكرادة وسط العاصمة بغداد عام 2016.

وذكر الكناني، بحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم): "نحن في الأيام الأواخر من شهر رمضان المبارك، نستذكر بألم وحرقة وجرح لم يندمل، الذكرى البشعة للمجزرة الإرهابية النكراء التي طالت الأبرياء والمتبضعين لعيد الفطر في منطقة الكرادة عام 2016 ليغطي لون الدم ملابس العيد وتزهق المنات من أرواح النساء والأطفال والشباب وأضعافهم من الجرحى إضافة للخسائر المادية الجسيمة بالأبنية والمحال التجارية وأموال المواطنين والتي لا تزال آثارها شاخصة حتى اليوم".

وأضاف: "نظراً لبشاعة الجريمة كونها تمثل الأكبر دموية في تاريخ العراق الحديث واستياء وامتعاض أهالي الضحايا من عدم تنفيذ القرار الصادر بحق المجرمين المدانين من قبل القضاء العراقي قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد: 675/ الهيئة الموسعة الجزائية /2022) يرجى تفضل بالمصادقة على تنفيذ حكم الاعدام بحق المجرمين المدانين لينالوا قصاصهم وجزائهم العادل سبب ما ارتكبوه من فعل إجرامي بعيد عن الإنسانية والقيم الاسلامية والتعايش جومه السلمي".

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