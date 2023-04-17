واصفينه بـ

2023/04/17 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

واجهت زيارة الفنان التركي الشهير ابراهيم تاتلس الى محافظة اربيل انتقادات واسعة من قبل كتّاب ومثقفين وصحفيين كرد، حيث وصفه العديد منهم بـ "العدواني" للشعب الكردي.

"تاتلس كان معروفا بعدائه لقضايا الشعب الكردي ومساندته للرئيس التركي رجب طيبب أردوغان"، هذا ماقاله الصحفي الكردي هيوا محمد لـ (بغداد اليوم).

وأضاف محمد أنه "من المعيب أن تكون للشعب الكردي وخاصة أهالي أربيل ذاكرة "السمكة" التي ينسون من خلالها المواقف العدائية ضدهم".

وبين أن "مساندة أردوغان، بالرغم من كل القرارات العدائية التي اتخذها ضد الكرد في سوريا والعراق وحتى تركيا، تدخل في حالة الخيانة".

من جهتها، عبرت الكاتبة الكردية شيرين عبد الله عن أسفها لاستقبال الكبير الذي حظي به الفنان التركي إبراهيم تاتلس أثناء زيارته إلى أربيل.

وقالت في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هذا الاستقبال والحفاوة الكبيرة هي بمثابة إهانة لمئات الضحايا الكرد الذين سقطوا في العراق وسوريا جراء الاعتداءات التركية المتكررة وبشكل يومي على المناطق الكردية".

ولفتت إلى أن "الفنان التركي الذي يزور أربيل الآن، وقف وساند أردوغان والحملات التركية على الكرد في سوريا".

ومن جانب آخر، توالت ردود الفعل الغاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الاستقبال الكبير للفنان التركي إبراهيم تاتلس.

فكتب مواطن كردي يدعى خليل هادي، أن "هذا مجرم حرب، يجب أن يحاكم لا أن يستقبل".

أما بيفان ميران، فقد كتب "وهل نسينا غنائك وصوتك النشاز عندما احتلت القوات تركية مدينة عفرين".

ويوم أمس وصل الفنان التركي الشهير إبراهيم تاتلس إلى مدينة أربيل، بهدف المشاركة بإعلان تجاري.

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