الداخلية تعلن حصيلة واجباتها للاسبوع الماضي في بغداد والمحافظات

2023/04/17 | 12:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجبات الوزارة الامنية والخدمية والانساني في بغداد والمحافظات للاسبوع الماضي.

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