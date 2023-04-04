مجلس الوزراء يقر اعتماد ضوابط بيع قطع الأراضي والدور السكنية لشاغليها من المواطنين الأيزيديين

2023/04/17 | 12:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية

الرابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 4/4/2023

إقرار توصيات لجنة الأمر الديواني (23032)

واعتماد ضوابط بيع قطع الأراضي والدور

السكنية لشاغليها من المواطنين

(الايزيديين) وفقا

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