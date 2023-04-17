وزيرة الاتصالات توجه بتخفيض أسعار الانترنت للمؤسسات الحكومية

2023/04/17 | 12:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

وجهت وزيرة الإتصالات هيام الياسري، اليوم الاثنين، بتخفيض أسعار الانترنت للمؤسسات الحكومية.

وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزيرة الإتصالات هيام الياسري أصدرت أمراً بتخفيض أسعار الخدمات المقدمة من قبل الشركة العامة للإتصالات والمعلوماتية (الانترنت والانترانيت) بنسبة تتراوح بين (25 - 30 %) إلى جميع الوزرات والدوائر الحكومية، إستناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء والمتضمن دعم وزارة الإتصالات في إجراءاتها بتطوير جودة خدمة الانترنت وتخفيض الأسعار".

وأضاف البيان، أن "الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لتوفير الخدمات وكافة تطبيقاتها بصورة مؤمنة ذات استقرارية عالية لجميع دوائر الدولة والجهات الأخرى في مختلف المحافظات"، لافتاً إلى "استمرار المشاريع الوطنية لتطوير قطاع الإتصالات والمعوماتية".

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