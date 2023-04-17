2023/04/17 | 12:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ارتفعت صادرات العراق النفطية إلى الصين بنسبة 8٪ خلال شهر آذار الماضي.

ووفقاً لوحدة البحث والتحليل في "الاقتصاد نيوز"، فإن صادرات العراق إلى الصين ارتفعت خلال شهر آذار الماضي بأكثر من 83 ألف برميل يومياً، إذ بلغ إجمالي الصادرات اليومية 1.12 مليون برميل بعد أن كانت في شباط 1.07 مليون برميل.

وأكدت أن ارتفاع صادرات النفط العراقي يعود إلى انخفاض استيرادات الصين من النفط الروسي والكويتي الإيراني، بينما ارتفعت استيراداتهم من النفط السعودي والأميركي والفنزويلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى الصين بنسبة 8٪ ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى الصين بنسبة 8٪ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).