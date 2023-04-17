التربية: السماح لتلاميذ الصفوف الأولية أداء الامتحان النهائي تزامناً مع الشفوي

2023/04/17 | 12:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت وزارة التربية، اليوم الإثنين، السماح لتلاميذ الصفوف الأولية أداء الامتحان النهائي تزامناً مع الشفوي.

وذكر بيان للتربية أنها “المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت قراراً بالسماح إلى تلاميذ الصفوف الدراسية الأولية ( الأول _ الثاني والثالث الابتدائي) من أداء الامتحانات النهائية بالتزامن مع موعد الامتحانات الشفوية للعام الدراسي الحالي ( 2023-2024)”.

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