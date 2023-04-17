2023/04/17 | 12:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من التحديات التي تكون لها عواقب خطيرة.تابع المراهق ماكس كريمر من ولاية ميسوري الأمريكية مقطع فيديو لتحد في تضخيم كرة السلة بشكل مفرط وأحب أن يقوم بالتقليد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاد أن يفقده يده وبصره.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة قيام مراهق بتحد خطير من أجل المحتوى والمال) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاد أن يفقده يده وبصره.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة قيام مراهق بتحد خطير من أجل المحتوى والمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).