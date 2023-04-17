وزيـر الخـارجية فـؤاد حـسين: الـعالم يـنظـر إلـى معالم زيارة وزير الخارجية الأوكراني إلى بغداد

2023/04/17 | 12:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجيَّة الأوكرانيّ، دميترو كوليبا، اليوم الاثنين، أن العلاقات مع العراق في تطور.وقال كوليبا في مؤتمر صحفي إن “زيارتنا إلى بغداد تعبر عن تطور العلاقات بين البلدين”.وأضاف أن “علاقتنا مع العراق في تطور”، مبينا أن “زيارتنا … Readmore

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