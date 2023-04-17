برلمانية: جميع الأطراف عازمة على إقرار الموازنة سريعاً

2023/04/17 | 12:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت النائبة عن كتلة دولة القانون ضحى القيصر، الاثنين، وجود عزم برلماني لإقرار الموازنة المالية "سريعاً".

وقالت القيصر في حديث لوكالة "الفرات نيوز" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك عزماً نيابياً من جميع الأطراف لاقرار قانون الموازنة سريعاً".

وتابعت، أن "البرلمان ترك جلسة القراءة الثانية للقانون، مفتوحة منذ ساعات الفجر وسيستأنف عمله في الـ1 من ظهر اليوم لإكمال باقي فقرات القراءة الثانية للموازنة بعد أن أنجزتها اللجنة المالية".

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