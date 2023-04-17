10 ملايين دينار.. الرشيد يطلق السلف الشخصية للموظفين والمنتسبين

2023/04/17 | 12:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، إطلاق السلف الشخصية للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية.

وجاء في بيان لإعلام المصرف في بيان، أنه "استناداً لتوجيهات مدير عام مصرف الرشيد باسم عبد علي يوسف، باشر مصرف الرشيد اطلاق السلف الشخصية للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية".

وأوضح، أن "المبلغ الممنوح حالياً 10 ملايين دينار عراقي، والتقديم من خلال تطبيق مصرف الرشيد"، داعياً الراغبين بالحصول على السلفة إلى "تحديث بيانتهم الشخصية".

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