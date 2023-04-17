2023/04/17 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، اعتقال أحد المتهمين بتهديد السلم المجتمعي والإساءة للرموز الدينية في العاصمة بغداد.في بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال أحد المتهمين بتهديد السلم المجتمعي والإساءة للرموز الدينية في بغداد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال أحد المتهمين بتهديد السلم المجتمعي والإساءة للرموز الدينية في بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).