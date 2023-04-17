بارزاني يتوسط وزير الداخلية لإقناع قوباد طالباني بعودة وزرائه إلى الحكومة

2023/04/17 | 13:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، بأن وفداً من حكومة إقليم كردستان، سيزور مدينة السليمانية، اليوم الاثنين، لإقناع وزراء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني باستئناف حضور جلسات مجلس وزراء الإقليم.

وقال مراسلنا، إن وفداً رفيع من حكومة إقليم كردستان، برئاسة وزير الداخلية، ريبر احمد، يزور مدينة السليمانية اليوم، من أجل لقاء نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني".

وأضاف، أن هدف هذه الزيارة، يمكن بإقناع طالباني لإنهاء مقاطعة جلسات مجلس وزراء الإقليم، وعودة وزراء الاتحاد الوطني الى المجلس.

وأكد مراسلنا، أن هذا الوفد كلف من رئيس حكومة كردستان، مسرور بارزاني.

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