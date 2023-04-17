2023/04/17 | 13:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على أحد المتهمين بتهديد السلم المجتمعي والإساءة إلى الرموز الدينية في العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ضمن سلسلة الجهود التي يبذلها جهاز الأمن الوطني في متابعة الحالات والظواهر السلبية وتداعياتها على تهديد السلم المجتمعي، ألقت مفارزنا القبض على الشخص الذي قام بتصوير مقطع فيديو يُسيء للرموز الدينية ويثير النعرات الطائفية في منطقة الأعظمية بالعاصمة بغداد".

وأوضح أن "عملية الإعتقال إستندت إلى أوامر قضائية وبعد متابعة ميدانية أسفرت عن تحديد مكان المتهم، فيما تجري ملاحقة الآخرين".

وأشار الى أنه "تم تدوين أقوال المتهم وسيتم إحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وأكد الجهاز بحسب البيان، "إستمراره في ملاحقة كل من يحاول إثارة النعرات الطائفية وبث الكراهية بين مكونات الشعب الواحد"، داعياً "المواطنين للإبلاغ عن أي حالة مشابهة عبر الخط الساخن المجاني 131".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يعتقل أحد المتهمين بالإساءة إلى الرموز الدينية في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يعتقل أحد المتهمين بالإساءة إلى الرموز الدينية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).