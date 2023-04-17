يار الله يشارك الاطفال فعاليتهم في ضريح الامام الحسين (عليه السلام)

2023/04/17 | 13:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن

عبد الامير يار الله براعم روضة ريحانة

المصطفى فعاليتهم التي ادوها في صحن

الامام الحسين (عليه السلام) خلال

زيارته للمرقد الشريف برفقة وفد عسكري

من وزارة الدفاع وقيا

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