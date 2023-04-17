الأمن الوطني يلقي القبض على أحد المتهمين بتهديد السلم المجتمعي والإساءة إلى الرموز الدينية في بغداد

2023/04/17 | 13:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت مفارز جهازنا القبض على الشخص

الذي قام بتصوير مقطع فيديو يُسيء

للرموز الدينية ويثير النعرات الطائفية

في منطقة الأعظمية بالعاصمة بغداد.

ونقل بيان للامن الوطني حصلت وكالة نون

عليه اليوم ان عملية

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