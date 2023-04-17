الإعمار نسب انجاز مشروع جسر شمال الناصرية وصلت الى (٨٢) بالمئة

2023/04/17 | 13:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان

والبلديات العامةعن وصول نسب الانحاز

في مشروع جسر شمالي الناصرية الى (٨٢)

بالمئة من المخطط له.

وجاء في بيان صحافي اصدره المكتب

الاعلامي للوزارة وتلقت وكالة نون

الخبرية نس

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