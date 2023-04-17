2023/04/17 | 13:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EoI08sMA09E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البرلمان يبقي جلسته مفتوحة تستأنف اليوم الاثنين في الساعة 1 بعد الظهر الى الـ6 ثم تستأنف مساءً) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البرلمان يبقي جلسته مفتوحة تستأنف اليوم الاثنين في الساعة 1 بعد الظهر الى الـ6 ثم تستأنف مساءً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).