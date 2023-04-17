2023/04/17 | 13:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يتوجه اليوم الاثنين، وفداً الحزب الديمقراطي الكردستاني، متمثلاً بوزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، إلى السليمانية.وقال مصدر مطلع في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “الوفد سيلتقي نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني بهدف محاولة إقناعه إنهاء مقاطعته لجلسات مجلس وزراء الإقليم وعودة وزراء الاتحاد الوطني الى مجلس وزراء الإقليم”.وأكد المصدر، أن “الوفد مكلف […]

ظهرت المقالة وفد من البارتي يزور السليمانية للقاء بافل طالباني واقناعه بإنهاء عزلته أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد من البارتي يزور السليمانية للقاء بافل طالباني واقناعه بإنهاء عزلته) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد من البارتي يزور السليمانية للقاء بافل طالباني واقناعه بإنهاء عزلته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).