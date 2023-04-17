2023/04/17 | 13:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برلماني يصف الموازنة بـ ‘البائسة وغير المنصفة’ للمحافظات الجنوبية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني يصف الموازنة بـ ‘البائسة وغير المنصفة’ للمحافظات الجنوبية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني يصف الموازنة بـ ‘البائسة وغير المنصفة’ للمحافظات الجنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).