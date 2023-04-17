2023/04/17 | 14:05 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الانسحاب التاسع للتيار.. الصدر بين الدعم الضمني للسوداني وإمكانية تحييد الغلاة من أتباعه) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: VaXQHKtzD1Y
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الانسحاب التاسع للتيار.. الصدر بين الدعم الضمني للسوداني وإمكانية تحييد الغلاة من أتباعه) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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