تراجع أرباح اسياسيل بنسبة 17.5٪ خلال 2022

2023/04/17 | 14:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تراجعت أرباح شركة اسياسيل للاتصالات بنسبة 17.5٪ خلال العام 2022 مقارنة بالعام 2021.

ووفقاً للتقرير السنوي، فان اسياسيل، حققت ربحا بعد الضريبة 265 مليار دينار متراجعاً عن العام 2021، الذي بلغ 334 مليار دينار.

وحققت الشركة ايراداً بلغ 1.49 تريليون دينار خلال العام 2022، بزيادة بنسبة 1٪ مقارنة بالعام 2021 الذي 1.48 تريليون دينار.

وارتفع عدد مشتركي الشركة الى 17.1 مليون مشترك مقارنة بالعام 2021 الذي 15.9 مليون مشترك، بزيادة نحو 7٪.

وعزت الشركة، تراجع أرباحها الى ارتفاع تكاليف الوقود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وكلفة تأجير الالياف بالاضافة الى الاندثار والضرائب بنسبة 5٪.

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