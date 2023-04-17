رئيس الجمهورية: ضرورة إيجاد فرص العمل للشباب ودعم القطاع الخاص

2023/04/17 | 14:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الاثنين، رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية أحمد سليم الكناني.

وجرى، خلال اللقاء، "بحث برنامج الحكومة، والجهود الحثيثة لدعم قطاعات الصناعة والتجارة بما يسهم في توفير المنتجات المحلية، حيث أكد رئيس الجمهورية ضرورة إيجاد فرص العمل للشباب والحد من مشكلة البطالة".

وأشار رشيد، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، إلى "أهمية تشجيع رؤوس الأموال ورجال الأعمال والشركات ودعم القطاع الخاص للارتقاء بواقع الفرص الاستثمارية والبدء بالمشاريع الاستراتيجية".

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