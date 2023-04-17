احباط محاولة انتحار فتاة من جسر في بغداد

2023/04/17 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امناعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الاثنين، احباط محاولة انتحار فتاة من أعلى جسر الدورة في العاصمة بغداد.

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