رد فعل سريع.. شاهد ما فعله حارس رئيس وزراء اليابان الشخصي لحماية كيشيدا من التفجير

2023/04/17 | 14:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر مقطع فيديو ردة فعل حارس شخصي لرئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، عندما لاحظ أسطوانة فضية يبدو أنها ألقيت في اتجاه كيشيدا في حدث انتخابي في مدينة واكاياما.

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