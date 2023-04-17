وفد برئاسة وزير داخلية الاقليم الى السليمانية للقاء بافل طالباني واقناعه بإنهاء عزلته

2023/04/17 | 14:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه اليوم الاثنين، وفداً الحزب الديمقراطي الكردستاني، متمثلاً بوزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، إلى السليمانية.وقال مصدر: إن “الوفد سيلتقي نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني بهدف محاولة إقناعه إنهاء مقاطعته لجلسات مجلس وزراء الإقليم وعودة وزراء الاتحاد الوطني الى … Readmore

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