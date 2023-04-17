2023/04/17 | 14:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أحبطت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام صباح اليوم الإثنين ،محاولة انتحار فتاة من أعلى جسر الدورة ببغداد. وذكر بيان للشرطة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، انه “في وقت قدمت فيه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المجتمعية تحبط محاولة انتحار لفتاة من أعلى جسر الدورة ببغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجتمعية تحبط محاولة انتحار لفتاة من أعلى جسر الدورة ببغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجتمعية تحبط محاولة انتحار لفتاة من أعلى جسر الدورة ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).