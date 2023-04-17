2023/04/17 | 14:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تصدر الاوامر الوزارية الخاصة بتعيين حملة الشهادات العليا والاوائل المركز الخبري الوطني.

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