التربية تقرر السماح لتلاميذ الصفوف الأولية أداء الامتحان النهائي تزامناً مع الشفوي(وثيقة)

2023/04/17 | 14:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المديرية العامة للتقويم والامتحانات تقرر السماح لتلاميذ الصفوف الدراسية الأولية بأداء الامتحانات النهائية بالتزامن مع موعد الإمتحانات الشفوية

للعام الحالي.



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