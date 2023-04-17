رئيس خلية الاعلام الامني يوضح اجراءات الحصول على اجازة حيازة وحمل السلاح الناري للصحفيين.

2023/04/17 | 14:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف اللواء الدكتور سعد معن رئيس خلية

الاعلام الامني ومدير دائرة العلاقات

والاعلام في وزارة الداخلية العراقية،

الأحد، عن ضوابط واجراءات الحصول على

اجازة حيازة وحمل السلاح الناري

للصحفيين.

وقال معن في

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